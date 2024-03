St. Georg: Mann von Auto erfasst und schwer verletzt Stand: 03.03.2024 08:19 Uhr Im Hamburger Stadtteil St. Georg ist am Samstagabend ein Fußgänger bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der Mann war am Kreuzweg in Höhe Steindamm offenbar plötzlich auf die Straße gelaufen, wie ein Sprecher der Hamburger Polizei am Sonntag sagte. Ein Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den 29-Jährigen.

Fußgänger erleidet Knochenbrüche

Der Mann wurde auf die Motorhaube geschleuert und erlitt mehrere Knochenbrüche. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht. Der ebenfalls 29-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

