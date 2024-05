Stand: 07.05.2024 21:00 Uhr Spiel am Millerntor: VfL Osnabrück nach 0:4 gegen Schalke erster Absteiger

Der VfL Osnabrück steht als erster Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga fest. Die Niedersachsen verloren am Dienstag im am Hamburger Millerntor gegen den FC Schalke 04 mit 0:4 (0:2). Die Treffer für die Gelsenkirchener, die sich mit dem Sieg den Ligaverbleib sicherten, erzielten Keke Topp (2. und 75. Minute), Kenan Karaman (5.) und Assan Ouédraogo (65.). Nachdem die Stadt Osnabrück das Stadion an der Bremer Brücke aus Sicherheitsgründen gesperrt hatte, wurde das Spiel nach Hamburg verlegt. Am Millerntor waren keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

