Sozialkaufhaus "fairKauf" in Harburg vor dem Aus Stand: 21.09.2023 06:41 Uhr Sozialkaufhäuser sind in Hamburg für Menschen mit niedrigen Einkommen eine wichtige Anlaufstelle. Eines davon steht seit 2010 mitten in Harburg. Doch dem Geschäft "fairKauf" droht das Aus.

Ob Möbel, Hausrat, Kinderspielzeug oder Kleidung: Gut 300 Menschen mit kleinem Einkommen kaufen täglich dort ein. Es wird vom Sozialträger "IN VIA" betrieben und ist eine Institution in Harburg geworden, auch für die 60 Beschäftigten. Sie arbeiten, finanziert vom Jobcenter Hamburg, als Ein-Euro-Jobber für maximal zwei Jahre, um danach auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Einsparungen beim Jobcenter führen zur Schließung

Damit soll Ende Januar Schluss sein, wie Sandra Kloke von "IN VIA" bestätigte. Der Grund dafür liege beim geplanten Bundeshaushalt für 2024. Der sieht für alle Jobcenter Deutschlands Einsparungen von 700 Millionen Euro vor. Für Hamburg würde das bis zu 25 Millionen Euro weniger bedeuten, teilte die Sozialbehörde auf Nachfrage mit. Das Jobcenter wolle die Stellen dann nicht mehr finanzieren.

Weitere Sozialprojekte vor dem Aus

"Durch eine Schließung entstehen ein noch größeres soziales Ungleichgewicht und eine riesige Versorgungslücke im Bezirk", sagt Kloke. Auch der Träger "KOALA" in Neugraben muss die Projekte Sozialkaufhaus im Süderelbe Einkaufszentrum, eine Schreibwerkstatt in der Bahnhofstraße und ein Nachhaltigkeitsprojekt im Januar beenden. Für den Erhalt der Sozialkaufhäuser setzen sich nun die Linken, CDU und FDP in Harburg ein. Sie haben jeweils einen Antrag dafür an die Bezirksversammlung gestellt, die am Dienstag tagen soll.

