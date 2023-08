Sommerinterview: Kienscherf wettert wegen Köhlbrandbrücke gegen Kerstan Stand: 07.08.2023 18:45 Uhr Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hatte dem "Hamburger Abendblatt" gegenüber erklärt, möglicherweise sei ein Abriss der Brücke gar nicht nötig. Der SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf weist diese Einschätzung im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem NDR Hamburg Journal zurück. Zudem spricht er über die Zukunft des Paloma-Viertels und einen möglichen Einstieg der SAGA-Gruppe.

Kienscherf greift den grünen Umweltsenator und seine Aussagen zum Erhalt der Köhlbrandbrücke direkt an: "Jetzt versucht er sich als Wirtschaftssenator mit irgendwelchen abstrusen Ideen wieder mal im Vordergrund zu spielen."

Altes Gutachten habe keinen Abriss gefordert

Zum möglichen Erhalt der Köhlbrandbrücke direkt erklärt Kienscherf, dass man sich der Probleme bewusst ist: "Wir kennen das Thema Durchfahrtshöhe. Wir wissen aber auch, dass die Köhlbrandbrücke nicht erhalten werden kann." Doch genau das will der grüne Umweltsenator Jens Kerstan noch mal überprüfen lassen und bezieht sich auf ein Gutachten von 2008. Das habe den Abriss offenbar gar nicht gefordert, wie es lange hieß.

Kienscherf: Kerstan soll "erst mal seine Hausaufgaben" machen

Im Interview thematisiert Kienscherf auch die Amtsführung Kerstans: "Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man in seinem eigenen Bereich erst mal seine Hausaufgaben macht. Das kommt mir nicht immer ganz so vor, dass das passiert." Kienscherf meint die Umsetzung der Wärmewende und des Heizungsgesetzes, etwa die Frage nach der Ausweitung des Fernwärmenetzes: "Herr Kerstan hat ja nun zugesichert, dass er das, was wir als SPD schon gefordert haben, nun umsetzen will. Wir sind alle gespannt. Wir werden ihn dabei unterstützen."

Paloma-Viertel: SAGA will Grundstück übernehmen

Eine überraschende Ankündigung machte der SPD-Fraktionschef zum stockenden Bauprojekt des Paloma-Viertels auf St. Pauli. Kienscherf bezeichnet den Stillstand als "höchst ärgerlich" und setzt den Investor "Bayerische Hausbau" stark unter Druck. Der habe immer noch keinen Bauantrag gestellt. Die städtische SAGA-Unternehmensgruppe hingegen wolle das seit neun Jahren leerstehende Grundstück übernehmen: "Es gibt entsprechend sehr intensive Gespräche, auch mit der SAGA zusammen und mit dem Investor. Da gibt es aber noch unterschiedliche Auffassung hinsichtlich des Kaufpreises. Das muss jetzt nochmal finalisiert werden."

Stadt muss bis Ende des Jahres Schlussstrich ziehen

Spätestens Ende des Jahres müsse die Stadt einen Schlussstrich ziehen, so Kienscherf: "Dann muss man sagen, das Projekt ist gegebenenfalls gescheitert, und wir müssen einen Neustart machen." Beim Neustart des Paloma-Viertels gehe es darum, "möglichst viele Sozialwohnungen" zu errichten. Zur Zeit steht noch nicht fest, was das für das geplante Genossenschaftsmodell, das geplante Hotel und den Musikclub bedeutet, da die Stadt noch versucht, das Projekt zu retten.

