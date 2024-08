Sommerinterview: Kienscherf fordert Messerverbot Stand: 26.08.2024 15:00 Uhr Nach dem tödlichen Messerattentat von Solingen hat sich auch der Hamburger SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Kienscherf für ein Messerverbot ausgesprochen. Im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal sagte er, kein Mensche müsse mit einem Messer durch die Stadt laufen.

SPD-Fraktionschef Kienscherf betonte, Hamburg habe in die Innenministerkonferenz Vorschläge für ein Messerverbot eingebracht, nun müsse endlich die Blockadehaltung der FDP auf Bundesebene durchbrochen werden. Auch die Sicherheitsbehörden müssten gestärkt werden. Kienscherf: "Wir in Hamburg arbeiten ja sehr intensiv daran, dass man schaut: Wo gibt es Gefährder? Dass man aber auch guckt, wie kommt man an Jugendliche und an diese Person letztendlich ran. Und es geht um eine geregelte Zuwanderung." Das seien alles Themen, die Hamburg auf Bundesebene schon mehrmals gefordert habe, so Kienscherf.

Kienscherf: Keine Steuergelder für Elbtower

Auf das Thema Elbtower angesprochen versicherte er, die Stadt wolle, dass das Projekt fertig gestellt wird. "Aber ich glaube, für die Hamburger ist es ganz wichtig, dass wir sagen, dort geben wir keine Steuergelder rein. Es wird keine zweite Elbphilharmonie sein. Das ist das, wo wir immer wieder drauf hinweisen." Sollte der Investor und Milliardär Klaus-Michael Kühne wie angekündigt dort mit anderen weiter investieren wollen, rufe er ihn auch gern an, so Kienscherf.

