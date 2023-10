So soll der zentrale Platz in Billstedt einmal aussehen Stand: 11.10.2023 12:20 Uhr Billstedt bekommt einen neugestalteten zentralen Platz. Hamburgs zweitgrößter Stadtteil soll damit deutlich aufgewertet werden.

71.000 Menschen leben in Billstedt, nur in Rahlstedt wohnen noch mehr. Doch die Mitte neben dem Billstedt Center ist bisher wenig einladend: Betonplatten variieren dort in verschiedenen Grautönen. Auch die anschließende Fußgängerzone Möllner Landstraße wird nur durch einige Bäume aufgelockert. Das soll bald schöner werden.

Kreisrunde Objekte und heller Bodenbelag

Am Mittwoch wurde der Siegerentwurf für die Neugestaltung vorgelegt. Er kommt von der WES LandschaftsArchitektur GmbH aus Hamburg. Der Architektenentwurf sieht große Platanen und lauter kreisrunde Objekte vor: runde Rasenflächen und ein kreisrundes Regenwasserbecken - Wasserspiegel genannt. Das Regenwasser wird vielfältig genutzt. Der Billstedter Marktplatz und die Fußgängerzone bekommen einen hellen Bodenbelag und sogenannte Beton-Sofas, auf die man sich setzen oder legen kann.

Baubeginn für 2025 geplant

Ralf Neubauer (SPD) ist der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte. Er sagte: "Das Billstedter Zentrum verdient einen gemeinsamen Ort mit höchster Aufenthaltsqualität. Damit möchten wir auch unseren großen Wochenmarkt stärken, der zweimal wöchentlich stattfindet." Die Kosten des Umbaus sind nicht bekannt. Der Baubeginn ist für 2025 geplant.

Weitere Informationen Billstedter Marktplatz soll neu gestaltet werden Mehr Grün und Platz für Veranstaltungen soll es im Zentrum des Hamburger Stadtteils Billstedt geben. Planer-Büros sollen jetzt Vorschläge machen. (22.06.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.10.2023 | 12:00 Uhr