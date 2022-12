So läuft der Weihnachtsverkehr in und um Hamburg Stand: 23.12.2022 18:44 Uhr Wer an Weihnachten zur Familie oder in den Urlaub fährt, muss sich in der Regel auf volle Autobahnen und Züge in und um Hamburg einstellen. Zumindest auf den Autobahnen blieb der große Stau vor dem Fest aber aus.

Auf der A7 stockte es sowohl am Donnerstag- als auch am Freitagnachmittag am Elbtunnel auf wenigen Kilometern, längere Staus waren aber nicht zu verzeichnen. Für den 24. und auch den 25. Dezember rechnet der ADAC mit weniger Verkehr. Aber spätestens ab dem 26. Dezember gegen Nachmittag kann es dann wieder voller werden.

Deutsche Bahn setzt mehr Züge ein

Voll war es am Freitag auf den Bahnsteigen des Hamburger Hauptbahnhofs. Die Deutsche Bahn setzt auf den Strecken zwischen Hamburg und Köln, München sowie Karlsruhe zusätzliche Züge ein. Trotzdem: Wer einen sicheren Sitzplatz möchte, sollte definitiv reservieren.

Viele Zugführer krank: Metronom warnt vor Ausfällen

Angesichts zahlreicher Krankmeldungen beim Zugpersonal warnte der Regionalbahnbetreiber Metronom für die Weihnachtsfeiertage bis in das neue Jahr hinein vor zusätzlichen Zugausfällen. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens könne sich der stark erhöhte Krankenstand noch verstärken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies könne dann zu weiteren, kurzfristigen Zugausfällen auf allen Metronom-Strecken führen. Aktuell sind mehr als zehn Prozent der Lokführer des Unternehmens krankgemeldet.

