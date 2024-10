Siegerentwurf für Neubaugebiet Diekmoor in Hamburg präsentiert Stand: 10.08.2024 08:00 Uhr Im März dieses Jahres hatte der Bezirk Hamburg-Nord zu einem städtebaulichen Wettbewerb für das geplante Neubaugebiet Diekmoor im Stadtteil Langenhorn aufgerufen. Jetzt steht der Siegerentwurf für das geplante Quartier fest.

Rund 700 Wohnungen sollen in dem Gebiet Diekmoor entstehen - zu 60 Prozent öffentlich gefördert. Der Siegerentwurf habe die Vorgaben der Rahmenplanung am besten umgesetzt, sagte Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Joseph Höing am Mittwochabend bei der Präsentation des Entwurfs. Er sieht Wohngebäude mit bis zu acht Stockwerken vor - umgeben von viel Grün. Der Entwurf zeige eine "Idee, wie man in dem neuen Quartier wohnen könnte".

Initiative betont ökologischen Wert des Grüngebiets

Aber das Bauprojekt bleibt umstritten. Das Diekmoor mit seinen Kleingärten sei das letzte große zusammenhängende Grüngebiet mit so hohem ökologischem Wert in Langenhorn, betonte Gabriele Wittmann von der Initiative "Rettet das Diekmoor". "Das heißt, wir haben über 80 Vogelarten, wir haben 42 Brutvogelarten. Wir haben sieben Amphibienarten, zehn Fledermausarten." Das sei bislang nicht hinreichend begutachtet worden.

Das Konzept sei noch nicht final, erklärte Höing. Aber es sei eine gute Basis.

Bezirksamtsleiter sieht großes Potenzial im Diekmoor

Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz hob das große Potenziel vom Diekmoor hervor: "Die soziale Frage in Metropolen ist: Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum? Wir brauchen dringend Wohnungen und das Diekmoor ist im Bezirk Hamburg-Nord das letzte großen Potenzialgebiet. Deswegen müssen wir hier die Chance nutzen, um eben für 700 Familien, Haushalten ein Dach über dem Kopf zu schaffen." Die Situation auf dem Wohnungsmarkt sei in Hamburg eben alles andere als entspannt, so Werner-Boelz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.08.2024 | 08:00 Uhr