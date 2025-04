Sichere Schulwege: Bezirk Eimsbüttel stimmt bald ab

Stand: 15.04.2025 12:34 Uhr

Kaum ein Stadtgebiet in Hamburg hat so viele Schulen auf engstem Raum wie Eimsbüttel. Zwischen Isekanal, Schlump und Schäferkampsallee liegen zwölf Standorte. Seit Langem streiten sich Bezirkspolitikerinnen und -politiker, wie die Schulwege sicherer werden können, jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen.