Seemannsmission Duckdalben: Zehntausende Gespräche pro Jahr Stand: 21.02.2025 18:46 Uhr Seeleute sind das Rückgrat des globalen Handels. Das hat Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag bei einem Besuch in der Seemannsmission Duckdalben betont. Dort hatte man im vergangenen Jahr viel zu tun.

25.000 Gespräche führten die Mitarbeiter der Hamburger Seemannsmission im vergangenen Jahr mit Seeleuten aus aller Welt. Das Team bietet täglich eine psychosoziale Notfallversorgung, damit die Seeleute mit der Isolation an Bord besser zurechtzukommen. Auch Freizeitangebote wie Billard, Karaoke, Lesen in der Bibliothek oder gemeinsames Musizieren bietet die Seemannsmission an.

Jörn Hille, Leiter der Bordbetreuung im Hamburger Hafen, sagte, dass es in den Gesprächen auch um Arbeitssicherheit, prekäre Arbeitsverhältnisse an Bord oder Arbeitsverdichtung gehe.

Seeleute "Rückgrat der globalen Lieferketten"

Leonhard betonte, dass der Schiffsverkehr ohne gesunde Seeleute nicht funktioniere. "Das Rückgrat der globalen Lieferketten sind die Seeleute an Bord der Schiffe", sagte sie bei einer Pressekonferenz. Angesichts immer schnellerer Abläufe im Schiffsverkehr und immer kürzerer Landgänge lobte sie die Arbeit der Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in der Seemannsmission. Der Club biete Ruhe und Menschlichkeit. "Seeleute aus der ganzen Welt kommen hierher und finden ein Stück Heimat und Unterstützung", so Leonhard. Das sei gelebte Weltoffenheit und ein Aushängeschild für unsere Stadt.

Seemannsmission verkauft eine Tonne Schokolade pro Jahr

Das Team der Seemannsmission unternahm im vergangenen Jahr auch 2.474 Bordbesuche. Lieber noch nutzten die Seeleute aber einen Landgang in den Duckdalben. Um sich mit anderen Seeleuten auszutauschen oder im Shop einzukaufen. Am liebsten übrigens Schokolade. Allein 1.000 Kilogramm kauften sie im vergangenen Jahr.

