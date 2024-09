Science City Bahrenfeld: S-Bahnanbindung erst 2040 Stand: 11.09.2024 08:56 Uhr Die Pläne für ein Wissenschafts-Quartier in Bahrenfeld kommen einen großen Schritt voran: Hamburg hat das Kopenhagener Büro Cobe mit der Gestaltung der sogenannten Science City Bahrenfeld betraut. Die Forschungsgebäude werden mit 3.800 neuen Wohnungen kombiniert.

Es ist ein Jahrhundertprojekt wie die Hafencity: Bis in die 2040er-Jahre wird ein neues Quartier auf der jetzigen Trabrennbahn Bahrenfeld gebaut - mit Laboren, Hörsälen der Uni, dem Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) und mehreren Firmen.

Heimat für Tausende Studierende und Wissenschaftler

Der Grundplan sieht drei Quartiere für 2.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 5.500 Studierende vor, sagte Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) bei der Landespressekonferenz am Dienstag: "Diese Menschen wollen wohnen, die wollen mit ihren Familien herkommen." Die Lage direkt am Volkspark sei hervorragend.

Wunsch von Bürgerbeteiligung beherzigt

Bei der Bürgerbeteiligung war der Wunsch nach möglichst wenigen Hochhäusern geäußert worden, was Oberbaudirektor Franz Josef Höing beherzigt: "Es gab den Wunsch, dass die Baumkronen des Volksparks ein stückweit auch die Höhe des Quartiers bestimmen. Wie reden also im Durchschnitt über eine Fünf-bis-Sechs-Geschossigkeit im Wohnungsbau." Viele Forschungsbauten kommen an die 500 Meter lange zentrale Grünachse der Science City Bahrenfeld.

Erst Wohnungsbau, dann neuer S-Bahntunnel

Durch Science City Bahrenfeld soll eine neue S-Bahnlinie laufen. Doch deren Bau wird erst begonnen, wenn viele Häuser und Unibauten schon stehen. Bei der Hafencity war es eine goldene Regel: erst unten die U-Bahn bauen, dann oben drauf die Häuser. In der Science City Bahrenfeld klappt das nicht.

Die S-Bahn will erst einen langen Tunnel zwischen Dammtor und Altona bauen. Danach, 2040, will Hamburg die S-Bahn mitten durch die fast fertige Science City graben. Das gibt Lärm, Dreck und Ärger. Der jetzt vorgelegte Planentwurf sieht eine 500 Meter lange, 40 Meter breite Schneise vor. Da kommen vorübergehend Bäume drauf. Dann wird der S-Bahntunnel gegraben, dann kommen wieder Bäume drauf.

Stadtteil soll unabhängig von der Bahn wachsen

Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein sieht keinen anderen Weg: "Dieser Entwurf hat sich jetzt durchgesetzt, weil er Bauabschnitte ermöglicht, die erst mal unabhängig von der S-Bahn entstehen können und ein Aufwachsen des Stadtteils mit später einsetzendem S-Bahn Bau möglich machen wird." 7.500 Wissenschaftler und Studierende und die Bewohner von 3.800 Wohnungen haben zudem jahrelang keinen S-Bahn-Anschluss. Sie sollen Expressbus fahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt