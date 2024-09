Schwertransport rollt in der Nacht durch Hamburg Stand: 03.09.2024 17:55 Uhr In der Nacht zum Mittwoch kommt es in Hamburg zu Verkehrsbehinderungen: Ein Schwertransport wird vom Kreuzfahrtterminal in Altona nach Wandsbek rollen. Die Straßen auf der Route werden zwischenzeitlich gesperrt.

Es ist ein richtig dickes Ding, dass von 22 Uhr an durch die Stadt rollt. Dabei handelt es sich um einen Fermentor zur Hefeherstellung. Der muss zur Firma Ohly, einem Hamburger Traditionsunternehmen in Sachen Hefe und Hefeextrakten. Da die Firma im kommenden Jahr expandieren will, braucht es eine neue Fermentationsanlage. Sie soll eine der größten in Europa werden.

Transport wird begleitet

Das erste 71 Tonnen schwere Teil dafür rollt auf einem 32 Meter langen Schwertransporter von der Van-der-Smissen-Straße in Richtung Reeperbahn. Weiter geht es über den Millerntorplatz zur St. Petersburger Straße und dann über die Kennedybrücke. Begleitet wird der Transport von zwei Polizeiwagen und zwei Autos der Verkehrsbehörde.

Fahrt soll dreieinhalb Stunden dauern

Die müssen aufpassen, dass der 5,70 Meter hohe Transporter keine Ampel touchiert. Sollte das doch passieren, werden die Ampeln wieder in Position gebracht. Ziel ist die Wandsbeker Zollstraße. Dort soll der Tieflader nach dreieinhalbstündiger Fahrt ankommen. Übrigens werden die Sperrungen aller Straße, nachdem sie passiert worden sind, wieder aufgehoben. Am Mittwoch wird der riesige Zylinder dann auf dem Firmengelände eingesetzt.

