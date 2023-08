Schweres Unwetter schüttelt Ibiza-Flug aus Hamburg durch Stand: 29.08.2023 11:35 Uhr Das schwere Unwetter, das in den vergangenen Tagen auf den Balearen getobt hat, hatte auch Auswirkungen auf Flugpassagiere aus Hamburg: Ihr Flug nach Ibiza kam in Turbulenzen und musste schließlich auf dem spanischen Festland landen.

174 Reisende mussten am Sonntagabend mit dem Eurowings-Flug EW7514 nach ein "ein paar Warteschleifen" auf Alicante ausweichen, wie Eurowings am Dienstag mitteilte. Die Fluggesellschaft betonte, es habe "zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden". Es sei keine Notlandung gewesen, sondern eine "Ausweichlandung".

"Bachelor"-Star Benetatou: Angst um ihr Leben

Fluggäste hatten die Lage wesentlich dramatischer eingeschätzt, wie zuvor unter anderem RTL und "Bild" berichtet hatten. Die aus TV-Realityshows wie "Der Bachelor" bekannt gewordene Eva Benetatou schilderte auf Instagram, dass sie Angst um ihr Leben und das Leben ihres zweijährigen Sohnes gehabt habe.

Flugzeug sackte ab

Ein Eurowings-Sprecher sagte, der Airbus sei auf dem Weg nach Ibiza in Turbulenzen geraten und habe infolgedessen kurzzeitig an Höhe verloren. "Die Maschine hat aber ihre normale Reiseflughöhe rasch zurückgewonnen und ist – wie viele andere Flugzeuge an dem Tag auch – sicher auf dem Flughafen von Alicante gelandet." Das Flugzeug sei nach der Landung sorgfältig von Technikern überprüft worden. "Dabei wurden keinerlei Hinweise auf einen Blitzeinschlag gefunden." Die Reisenden seien in Hotels untergebracht und am Montag nach Ibiza geflogen worden.

