Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf dem Mundsburger Damm Stand: 04.09.2023 12:52 Uhr Im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall mit vier Fahrzeugen gegeben. Ein 33-jähriger Fahrer geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Mitten im Berufsverkehr sind an der Kreuzung Mundsburger Damm/Immenhof an einer roten Ampel vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 33 Jahre alter Autofahrer war mit seinem SUV stadtauswärts unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und auf ein an einer Ampel wartendes Fahrzeug fuhr. Sein Wagen landete auf dem Dach. Von der Wucht des Aufpralls waren noch zwei weitere Fahrzeuge betroffen.

Beim Unfallfahrer wurde eine Blutprobe angeordnet

Der Fahrer des SUVs und zwei weitere Beteiligte kamen verletzt ins Krankenhaus. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe angeordnet. Beide Fahrtrichtungen wurden von der Polizei gesperrt. Gegen Mittag wurde auf der vielbefahrenen Ausfallstraße jeweils wieder eine Fahrbahn freigegeben. Die Unfallursache soll nun ermittelt werden.

