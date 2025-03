Stand: 08.03.2025 15:08 Uhr Schwerer Unfall in Eilbek: Auto erfasst Fußgänger

In Eilbek ist es am Sonnabend zur Mittagszeit zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei sind zwei Autos in der Straße Eilbektal zusammengestoßen. Dadurch soll ein Auto von der Straße abgekommen und in einen Fußgänger gefahren sein. Der Passant wurde dabei offenbar gegen eine Hauswand geschleudert und ist schwer verletzt. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

