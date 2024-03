Schwerer Unfall auf der B5 in Hamburg Stand: 06.03.2024 16:42 Uhr Bei einem Autounfall auf der Bergedorfer Straße sind am Mittwochmorgen in Hamburg mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren kollidiert.

Nach dem Unfall wurde die Bundestraße 5 an der Anschlusstelle zur Autobahn 1 zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu langen Staus. Etwas später rollte der Verkehr stadteinwärts wieder auf einer Fahrspur. Rund 20 Feuerwehrleute waren an der Unfallstelle, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Familie mit drei Kindern in einem der Wagen

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge soll laut Zeugenaussagen von der A1 gekommen sein, der andere Wagen soll auf der B5 Richtung Bergedorf unterwegs gewesen sein. In dem Wagen, der Richtungs Bergedorf fuhr, war eine Familie mit drei kleinen Kindern. Während die Familie nicht in ein Krankenhaus musste, wurde der Fahrer des anderen Wagens in einer Klinik behandelt.

