Stand: 09.05.2024 21:10 Uhr Schüsse in Horn: Zwei Männer verletzt

Im Blohms Park in Horn ist am Donnerstag ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliert. Dabei sollen Schüssen gefallen sein, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zwei Männer seien verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar.

