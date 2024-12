SPD Hamburg: Wolfgang Schmidt Spitzenkandidat für Bundestagswahl Stand: 10.12.2024 21:17 Uhr Die Hamburger SPD zieht mit Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt in den Bundestagswahlkampf. Schmidt erhielt am Dienstagabend auf einem Parteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg 83,5 Prozent der Stimmen.

Für den 54-Jährigen stimmten 243 Delegierte, 37 stimmten gegen ihn und 10 enthielten sich. Gegenkandidaten oder -kandidatinnen gab es keine. Bei seiner Bewerbungsrede bat Schmidt um einen "Vertrauensvorschuss", denn es ist seine erste Kandidatur für ein Bundestagsmandat. Bislang hielt er vor allem im Hintergrund die Fäden in der Hand - derzeit leitet Schmidt das Kanzleramt für Olaf Scholz. Schmidt betonte in seiner Rede zudem seine Verbundenheit mit der Hansestadt. "Ich will dafür sorgen, dass Hamburg im Bund einflussreich bleibt", versprach er.

Leonhard: "Überzeugt, dass wir unsere Wahlkreise gewinnen"

Hamburgs SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard sagte, man habe sich für Schmidt auf Platz eins entschieden, um eine weitere starke Hamburger Stimme im Bundestag zu haben. Dabei setze die SPD jedoch weniger auf die Landesliste. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unsere Wahlkreise gewinnen werden", sagte sie. Schmidt tritt in Eimsbüttel auch als Direktkandidat an.

Özoguz landet auf Listenplatz zwei

Schmidt löst Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz als Nummer eins auf der Landesliste der SPD für die Bundestagswahl ab, die jetzt auf Listenplatz zwei steht. Sie erhielt 79,8 Prozent der Stimmen - deutlich weniger als bei ihrer letzten Wahl. Özoguz hatte zuletzt wegen eines israelfeindlichen Posts tagelang in der Kritik gestanden. Die 57-Jährige war bei den letzten drei Bundestagswahlen jeweils Spitzenkandidatin der Hamburger SPD.

Auf den Plätzen drei bis fünf landeten die Bundestagsabgeordneten Metin Hakverdi, Dorothee Martin und Falko Drossmann. Die Hamburger SPD ist zurzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten, vier hatten in ihren Wahlkreisen die Direktmandate geholt.

