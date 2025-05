Stand: 03.05.2025 14:26 Uhr Rund 80 Haushalte in Winterhude ohne fließendes Wasser

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs ist der Efeuweg in Winterhude seit Samstagmittag gesperrt. In der kleinen Straße in der Nähe des Magazin-Kinos schleppte die Polizei am Morgen mehrere Autos ab, damit sie nicht einsacken. Laut Hamburg Wasser muss eine kleinere Wasserleitung repariert werden und dafür wird jetzt der Fußweg aufgegraben. Rund 80 Haushalte haben momentan kein fließendes Wasser.

