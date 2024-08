Rot-Grün will Lehrschwimmbecken in Hamburg sanieren Stand: 06.08.2024 12:38 Uhr Damit der Besuch am See oder im Freibad sicher ist, sollte man schwimmen können. Um das zu lernen, gibt es in Hamburg auch die sogenannten Lehrschwimmbecken. Die sollen jetzt saniert werden - SPD und Grünen wollen das in der ersten Sitzung der Bürgerschaft nach der Sommerpause auf den Weg bringen.

Hamburg hat insgesamt acht Lehrschwimmbecken. Die befinden sich zum Beispiel in der Paul-Sorge-Straße in Niendorf und im Bramfelder Weg in Wandsbek. Betrieben werden sie von gemeinnützigen Vereinen, in vielen Fällen von Sportvereinen. Doch denen fehlt das Geld für die Sanierung der Schwimmbecken.

Bis zu 400.000 Euro für Ermittlung der Sanierungskosten

SPD und Grüne befürchten, dass die Bäder dicht gemacht werden müssen, wenn nicht bald etwas passiert. In einem ersten Schritt will die rot-grüne Koalition deshalb den genauen Sanierungsbedarf ermitteln lassen. Bis zu 400.000 Euro sollen dafür bereitgestellt werden. Für die Sanierung selbst sollen dann Bundesgelder eingeworben und durch die Stadt kofinanziert werden.

Die acht Lehrschwimmbecken seien ein unverzichtbarer Bestandteil der Hamburger Schwimminfrastruktur, sagen SPD und Grüne. Schließlich würden sie vielen Hamburgerinnen und Hamburgern die Möglichkeit bieten, schwimmen zu lernen und gesund zu bleiben.

