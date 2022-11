Stand: 03.11.2022 12:08 Uhr Riesenfrachter "Ever Given" im Hamburger Hafen eingelaufen

Zunächst war die Ankunft des riesigen Containerschiffs "Ever Given" für den frühen Donnerstagmorgen um 1 Uhr angekündigt, musste jedoch um mehrere Stunden verschoben werden. Am Donnerstagmittag hat der Riesenfrachter nun den Hamburger Hafen erreicht.

Die "Ever Given" hatte traurige Berühmtheit erlangt, als sie im März vergangenen Jahres durch eine Havarie den Suezkanal blockiert hatte. Die "Ever Given" gehört, wie auch das größte Containerschiff der Welt, die "Ever Ace", der Reederei Evergreen. Mehr zu diesem Thema in Kürze.

AUDIO: "Ever Given" zu Gast im Hamburger Hafen (1 Min) "Ever Given" zu Gast im Hamburger Hafen (1 Min)