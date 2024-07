Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus beschädigt Stand: 30.07.2024 15:31 Uhr Noch bis zum kommenden Sonntag wird in Hamburg die Pride Week gefeiert. Eines der Symbole, die seit Jahren dazu gehören, ist die Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus. Unbekannte haben sie am Wochenende beschädigt.

Wegen der Beschädigung ermittelt jetzt der Staatsschutz, denn die Regenbogenflagge ist ein politisches Symbol. Weltweit steht sie für sexuelle Vielfalt und Toleranz. Seit 2007 wird sie jährlich zur Pride Week am Hamburger Rathaus gehisst. Am vergangenen Freitag war es wieder soweit.

Videos 1 Min Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus gehisst Damit setzt Hamburg ein Zeichen für sexuelle Vielfalt. Hintergrund ist der Auftakt der diesjährigen Pride Week. 1 Min

Halterung beschädigt, Stoff eingerissen

Bis mindestens Sonntagnachmittag wehte die Flagge am Rathaus noch. Wann genau sie beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Erst am Montagmorgen wurde der Schaden entdeckt - das untere Befestigungsseil fehlte und die Flagge war am unteren Ende leicht eingerissen. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch völlig unklar.

Senat bekennt sich zu einer offenen Gesellschaft

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) zeigt sich jedenfalls entschlossen, das Rathaus werde weiter Flagge zeigen und dafür kämpfen, dass "Menschen in unserer Stadt ihre geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen bedenkenlos offen ausleben können". Seit Dienstag weht nun auch eine neue Regenbogenflagge am Rathaus.

