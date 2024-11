Reeperbahn: Piktogramme weisen auf Glasflaschenverbot hin Stand: 13.11.2024 15:37 Uhr Die Hamburger Polizei hat rings um die Reeperbahn neue Piktogramme auf die Straßen aufbringen lassen. Sie weisen auf das Waffen- und Glasflaschenverbot hin. Laut Polizei sind noch immer viele Menschen auf dem Kiez mit Glasflaschen unterwegs.

An zehn Zugängen zum Kiez weisen nun gelbe Piktogramme am Boden auf das Glasflaschenverbot am Wochenende hin. Neben den Bildsymbolen mit einer durchgestrichenen Glasflasche sind jeweils ebenso große Piktogramme mit einem durchgestrichenen Messer sichtbar. "Wir erhoffen uns dadurch mehr Sichtbarkeit für das Thema Glasflaschenverbot und Waffenverbotszone", sagte Sebastian Krause, Leiter der Davidwache in Hamburg.

AUDIO: Hamburger Polizei installiert neue Verbotshinweise auf dem Kiez (1 Min)

Das Glasflaschenverbot gelte am Wochenende von 22 bis 6 Uhr, das Waffenverbot rund um die Uhr, so Krause. Seinen Angaben zufolge gibt es auf dem Kiez viele Straftaten, die mit Glasflaschen begangen werden. Sie seien schnell greifbare Tatwaffen, die einfach herumstünden. Wenn Glasflaschen als Waffe eingesetzt würden, gebe es "erhebliche Verletzungen". Bei Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern sei festgestellt worden, dass die bisherigen Schilder oft übersehen wurden.

