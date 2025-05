Stand: 07.05.2025 20:20 Uhr Rätselhafter Knochenfund in der Fischbeker Heide

Spaziergänger haben am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Nähe der Siedlung Tempelberg in der Fischbeker Heide Knochen entdeckt. Ihre Hunde hatten angeschlagen, woraufhin die Spaziergänger die Überreste fanden. Die Polizei stellte die Knochen sowie Kleidungsreste und einen Rucksack sicher. Ob es sich um menschliche Knochen handelt, soll jetzt eine Untersuchung im Institut für Rechtsmedizin klären. Der Fundort wurde abgesperrt, Polizisten suchten die Umgebung ab. Unklar ist bislang, wie lange die Knochen dort lagen - und ob möglicherweise ein Verbrechen dahintersteckt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.05.2025 | 06:00 Uhr