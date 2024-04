Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Porsche in Volksdorf

Stand: 18.04.2024 14:44 Uhr

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Hamburg-Volksdorf eine Radfahrerin erfasst. Die 73-Jährige stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus starb.