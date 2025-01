Radfahrer nach Unfall in Hamburg gestorben Stand: 16.01.2025 11:01 Uhr Ein Radfahrer, der in der vergangenen Woche im Hamburger Stadtteil Finkenwerder angefahren wurde, ist gestorben. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 21-Jährige war am frühen Abend des 10. Januar mit einem E-Bike mit einer Box auf dem Gepäckträger für einen Lieferdienst unterwegs. Laut Polizei wollte der Radfahrer aus einer kleinen Nebenstraße oder Einmündung auf den Finkenwerder Norderdeich abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen ein Auto.

Radfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 57 Jahre alte Fahrer der Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer frontal. Der Aufprall war so heftig, dass die Windschutzscheibe zerbarst. Der Radfahrer prallte den Angaben zufolge außerdem mit dem Kopf auf einen Bordstein. Er wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle wiederbelebt werden musste. Laut Polizei trug der Lieferdienstfahrer keinen Helm. Anschließend kam er in ein Krankenhaus, wo er am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlag.

War Autofahrer alkoholisiert?

Der Autofahrer weigerte sich, vor Ort zu pusten. Das Ergebnis seiner Blutprobe steht noch aus. Es besteht einem Polizeisprecher zufolge der Verdacht, dass er alkoholisiert am Steuer saß.

Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls können sich unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden.

