Radfahrer bei Unfall in Hamburg lebensgefährlich verletzt Stand: 11.01.2025 07:51 Uhr In Hamburg-Finkenwerder ist am Freitagabend ein Radfahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann musste noch auf der Straße wiederbelebt werden.

Der 21-Jährige war am frühen Abend mit einer Box auf dem Gepäckträger für einen Lieferdienst unterwegs. Laut Polizei wollte er aus einer kleinen Nebenstraße oder Einmündung auf den Finkenwerder Norderdeich abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen ein Auto.

Radfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Fahrer der Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer frontal. Der Aufprall war so heftig, dass die Windschutzscheibe zerbarst. Dabei wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle wiederbelebt werden musste. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.

Untersuchung: War die Straße glatt?

Der Autofahrer weigerte sich vor Ort, zu pusten. Ihm sollte später eine Blutprobe entnommen werden. Geprüft wird offenbar auch, ob es zum Unfallzeitpunkt kurz vor 18 Uhr auf dem Finkenwerder Norderdeich glatt war.

