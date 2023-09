"Queen Mary 2" für Stippvisite im Hamburger Hafen Stand: 21.09.2023 08:00 Uhr Die "Königin der Meere" ist am Mittwoch in Hamburg angekommen: Wegen des Wetters hatte sich die Ankunft des Schiffes verzögert. In der Nacht zu Donnerstag hat sie den Hafen wieder verlassen.

Eigentlich sollte der Kreuzfahrtriese schon Mittwochmorgen um 7 Uhr das Cruise Center Steinwerder für einen eintägigen Besuch anlaufen. Die geplante Ankunft verzögerte sich um mehrere Stunden aufgrund schlechter Wetterbedingungen am Abend und in der Nacht. Am Mittwochmittag legte das Schiff dann am Cruise Center in Steinwerder an. Zuvor war die "Queen Mary 2" im britischen Southampton gewesen.

Am 22. Oktober erneut in Hamburg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag endete die Stippvisite des Kreuzfahrtschiffes in Hamburg. Der nächste Anlauf der "Queen Mary 2" ist nach Angaben des Hafens am 22. Oktober geplant.

Platz für 2.700 Passagiere

Die "Queen Mary 2" ist inzwischen fast 20 Jahre alt. Gebaut wurde sie in Frankreich und fährt unter der Flagge der Bermudas. Rund 2.700 Passagiere kann sie beherbergen. Sie ist das Flaggschiff der britischen Cunard-Reederei, 345 Meter lang und knapp 49 Meter breit.

