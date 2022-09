Prozessbeginn: 47-Jähriger wegen Mord am Hamburger Michel vor Gericht Stand: 22.09.2022 12:57 Uhr Ein tödlicher Messerstich für eine Beute von 250 Euro - um diesen Vorwurf ging es am Donnerstag vor dem Landgericht Hamburg. In dem Mordprozess muss sich ein 47-Jähriger verantworten. Die Tat am Michel zu Beginn des Jahres hatte für Entsetzen gesorgt.

Direkt an der Michelweise fand ein Fußgänger im März die Leiche eines Mannes. Der 63-Jährige war erstochen worden. Der Prozess am Hamburger Landgericht gegen den mutmaßlichen Täter begann am Donnerstag mit einem Geständnis. Die beiden Männer hatten in einer Bar zusammen Bier getrunken. Das spätere Opfer hatte dem jetzt Angeklagten sogar Bier spendiert. "Eine nette Person," so der Angeklagte beim Prozess unter Tränen. Dadurch wusste der 47-Jährige aber, dass der andere Mann Bargeld bei sich hatte.

Angeklagter beschreibt Tat als Unfall

Laut der Staatsanwältin lauerte er ihm auf dem Nachhauseweg auf, stach ihm mit einem Messer in den Hals und floh mit seinem Geld. Der Angeklagte hingegen erzählt, er habe den 63-Jährigen nach Hause begleitet und auf dem Weg gefragt, ob er ihm 20 Euro leihen könne. Da habe der andere ihn plötzlich attackiert, er selbst habe nur zur Drohung ein Messer gezogen.

Der Angeklagte betonte, er habe das Messer, das er noch von der Arbeit dabei hatte, nur gezückt, um seinen Kontrahenten einzuschüchtern. Es sei zu einem Gerangel gekommen, dabei seien beide zu Boden gestürzt. Das Messer in seiner Hand habe dabei versehentlich den Hals des anderen Mannes gestreift. "Ich fühle mich schuldig, es tut mir sehr leid", sagte der 47-Jährige.

Mutmaßlicher Täter bezahlte anschließend noch Bierrechnung

Andere Kneipengäste hatten der Polizei den Hinweis auf den Täter gegeben. Dieser hatte zunächst seine Bierrechung nicht bezahlt, war aber kurz darauf überraschend zurückgekommen, um seine Schulden von 9,60 Euro zu begleichen.

