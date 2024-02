Prozess um Fahrerflucht nach Unfall in der Mönckebergstraße Stand: 22.02.2024 06:59 Uhr Vor zwei Jahren kam es in der Mönckebergstraße in der Hamburger Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Rentnerehepaar angefahren und verletzt. Nun ist der mutmaßliche Unfallfahrer vor dem Amtsgericht angeklagt. Aber ist er der Richtige?

Die Eheleute sind damals 84 und 86 Jahre alt, sie stützt sich auf einen Gehstock. Am frühen Vormittag sind sie in der Innenstadt unterwegs, es ist nicht viel los und die Mönckebergstraße frei. Als die Eheleute sie überqueren, kommt plötzlich ein Transporter angefahren. "Er hat gar nicht abgebremst," erzählt die alte Dame am Mittwoch als Zeugin vor Gericht. "Und dann hat er uns umgefahren." Sie bricht sich damals einen Wirbel, eine Schulter wird ausgerenkt. Ihr Mann wird am Kopf verletzt.

Wer war damals der Unfallfahrer?

Der Unfallfahrer fährt damals einfach davon und begeht Fahrerflucht. Nun ist deswegen ein heute 49-jähriger Mann angeklagt. Er hat ein Transportunternehmen und ihm gehört der Transporter, den die Polizei für den Unfallwagen hält. Aber hat er ihn damals auch gefahren? Sein Anwalt sagt, damals sei ein anderer Fahrer mit dem Wagen in der Innenstadt gewesen. Sollte doch der Angeklagte der Unfallfahrer gewesen sein, käme für ihn noch eine Strafe obendrauf: Laut Staatsanwaltschaft hatte er keine Fahrerlaubnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.02.2024 | 06:00 Uhr