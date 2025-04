Stand: 23.04.2025 07:53 Uhr Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Hamburg-Hohenfelde

An der Wartenau im Stadtteil Hohenfelde haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kurz hintereinander ein Mülleimer, ein Hybrid-Fahrzeug und ein E-Roller in einem Hinterhof gebrannt. Dabei griff das Feuer auch auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über. Die Feuerwehr brachte die Bewohnenden in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt wegen einer möglichen Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | NDR 90,3 Aktuell | 23.04.2025 | 06:00 Uhr