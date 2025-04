Mutmaßliche Brandstiftung in Hamburg-Hohenfelde: Polizei ermittelt Stand: 23.04.2025 13:19 Uhr In Hohenfelde war in der Nacht zum Mittwoch offenbar ein Brandstifter unterwegs. An zwei Orten im Stadtteil gab es kleinere Brände. Betroffen war unter anderem eine Arztpraxis.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Brandstifter oder eine Brandstifterin für die beiden Brände in Hohenfelde verantwortlich ist. Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in die Straße Wartenau gerufen. In einem Innenhof brannten ein Müllcontainer und ein Auto lichterloh. Durch die starke Hitze wurde außerdem ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Arztpraxis nicht mehr nutzbar

Feuerwehrleute begannen, den Brand zu löschen. Während sie das taten, wurden die Einsatzkräfte auf ein weiteres Feuer, wenige Meter weiter, aufmerksam gemacht. Ein an einer Hauswand abgestellter Motorroller hatte Feuer gefangen. Der Brand breitete sich schnell auf die Hausfassade aus. Das Fenster einer Arztpraxis ging zu Bruch, Rauch zog hinein. Die Feuerwehr evakuierte das Haus, verletzt wurde niemand. Die Arztpraxis ist bis auf weiteres nicht nutzbar. Die Polizei ermittelt.

