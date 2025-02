Stand: 24.02.2025 20:35 Uhr Pläne für neues Quartier in Harburg vorgestellt

Die Hamburger Stadtentwicklungsbehörde hat am Montagabend neue Pläne für den östlichen Harburger Binnenhafen und Teile der Harburger Innenstadt vorgestellt. In dem neuen Quartier sollen Wohnungen, Gewerbe und neue öffentlich zugängliche Bereiche am Wasser entstehen. Insgesamt sind mehr städtebauliche Übergänge zwischen dem Binnenhafen-Bereich und der Innenstadt geplant.

