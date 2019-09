Stand: 23.09.2019 07:16 Uhr

OECD-Studie: Metropolregion Hamburg schwächelt

Die Metropolregion Hamburg hat sich wirtschaftlich nur vergleichsweise schwach entwickelt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die heute in Seevetal vorgestellt wird.

OECD-Studie zu Metropolregion Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Die Metropolregion Hamburg hat sich wirtschaftlich nur schwach entwickelt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der OECD.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Metropolregion vergleichsweise unproduktiv

In ihrer Untersuchung vergleicht die OECD die Metropolregion Hamburg mit zehn weiteren in Deutschland. Bezüglich der Fläche ist sie nach der Region Berlin-Brandenburg die zweitgrößte. Mehr als 5,3 Millionen Menschen leben im Hamburger Großraum. Laut Studie sind sie jedoch nicht sonderlich produktiv. Die anderen deutschen Regionen verzeichnen laut OECD einen stärkeren Zuwachs an Arbeitsproduktivität.

Anteil an hohen Bildungsabschlüssen zu gering

So zeige die Metropolregion Hamburg das schwächste Wachstum beim Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt. Zwischen 2005 und 2015 stieg es nur um 19 Prozent. Zum Vergleich: In Berlin-Brandenburg und Mitteldeutschland stieg es um rund 40 Prozent. Der Grund dafür sei der relativ geringe Anteil an Bewohnern mit hohen Bildungsabschlüssen.

Empfehlung: Potenzial besser ausschöpfen

In der Studie bescheinigt die OECD der Metropolregion enorme Potenziale, nicht zuletzt wegen der einzigartigen strategischen Lage entlang des Handelskorridors nach Skandinavien. Sie empfiehlt den Akteuren in der Region dringend, die Zusammenarbeit zu intensivieren, in größeren Kategorien und über Grenzen hinaus zu denken und Kräfte und Finanzmittel zu bündeln.

CDU: Senat vergibt Chancen

Alle Ergebnisse der Studie werden heute auf einer Regionalkonferenz der Metropolregion Hamburg vorgestellt. Hamburgs CDU wirft dem rot-grünen Senat vor, die Chancen der Zusammenarbeit im Norden zu verspielen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.09.2019 | 07:00 Uhr