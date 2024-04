Norderelbbrücke: Bauarbeiten auf der A1 behindern Verkehr Stand: 15.04.2024 14:24 Uhr Auf der Autobahn 1 in Hamburg hat es am Wochenende Staus wegen Bauarbeiten gegeben. Weitere Bauarbeiten soll es an den kommenden beiden Wochenenden geben. Bei einer Überprüfung war zuvor festgestellt worden, dass die Übergangsrampen zur Norderelbbrücke beschädigt sind.

Wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte, müssen die Schäden "zwingend vor Pfingsten und der darauffolgenden Hauptferienreisezeit behoben werden". Die Rampen drohten sonst zu brechen.

Einschränkungen Richtung Süden aufgehoben

Für die Arbeiten wurden von Sonnabendmorgen bis Sonntagabend zwei Fahrstreifen Richtung Süden gesperrt. Nur ein Fahrstreifen blieb frei.

An zwei Wochenenden Behinderungen Richtung Lübeck

An den beiden kommenden Wochenenden werden wegen der Bauarbeiten jeweils zwei Fahrstreifen Richtung Norden gesperrt. Ein Fahrstreifen bleibt frei. Die Sperrungen dauern vom 20. April um 5 Uhr bis 21. April um 22 Uhr und vom 27. April um 5 Uhr bis 28. April um 22 Uhr. Autofahrende können an diesen beiden Wochenenden bei Staus die Umleitung ab dem Autobahndreieck Norderelbe über die A255, B75 und die B5 bis zur A1-Anschlusstelle Hamburg-Billstedt nutzen.

Nächtliche Bauarbeiten an der Süderelbbrücke

Auch auf der A1 an der Süderelbbrücke behinderten Bauarbeiten den Verkehr. In den beiden Nächten am 12. und 13. April war jeweils von 22 bis 5 Uhr wegen einer Kampfmittelsondierung nur eine Spur Richtung Bremen frei. Das gilt auch in den drei Nächten vom 19. bis 21. April.

