Nockemann bleibt Vorsitzender der Hamburger AfD Stand: 25.11.2023 15:17 Uhr Dirk Nockemann bleibt für zwei weitere Jahre Landesvorsitzender der AfD in Hamburg. Bei einem Parteitag im Bürgersaal Wandsbek wurde er mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt.

So viel Harmonie gab es noch nie auf einem Parteitag der Hamburger AfD: Keine Kampfkandidaturen, keine Gegenkandidaten, keine hitzigen Aussprachen hinter verschlossenen Türen wie noch vor Jahren. Der bisherige Landesvorstand mit Dirk Nockemann und seinen Stellvertretern Krzyisztof Walczak, Alexander Wolf und Joachim Körner bleibt unangefochten im Amt.

Umfragewerte sorgen für gute Stimmung

Grund für das Stimmungshoch im Bürgersaal Wandsbek waren die guten Umfragewerte für die Partei. Aus Sicht von Nockemann ist es ein Beleg dafür, dass sich "Realität und Wahrheit" ihren Weg nach oben bahnen. Und er versprach "die links-grünen Zerstörer unseres Wohlstandes" mit allen verfassungsrechtlichen Mitteln stoppen zu wollen. Es gebe "nichts Schöneres, als an vorderster Front diejenigen politisch zu bekämpfen, die dieses Land ruinieren und die uns unsere Identität und Kultur nehmen wollen", so Nockemann. Der 65-Jährige steht seit 2017 an der Spitze der Hamburger AfD.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.11.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel AfD