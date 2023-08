Sommerinterview: Nockemann fordert Sichtschutz für "Drob Inn" Stand: 10.08.2023 15:28 Uhr Hamburgs AfD-Chef Dirk Nockemann hat im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem NDR Hamburg Journal gesagt: Menschen, die die AfD wählen, tun das meistens aus Überzeugung. Angesichts der zuletzt guten Umfragewerte für seine Partei gab er sich selbstbewusst.

Es stimme nicht, dass nur Protestwähler ihre Stimme der AfD gäben, sagte Nockemann. Immer mehr Menschen sprächen die AfD an - mit guter Resonanz auf das Programm der Partei. "Da sind dann natürlich auch die einen oder anderen dabei, die sagen, ich kann nicht mehr die Ampel-Parteien wählen, ich kann nicht mehr die CDU wählen, also wähle ich die AfD. Das ist mir eigentlich relativ egal." Nockemann sieht seine Partei bundesweit bei 22 Prozent - in Hamburg seien es aber wohl etwas weniger, schränkte der AfD-Politiker ein.

Nockemann: Dealer konsequent vertreiben

In der Hansestadt setzt die AfD unter anderem auf Sicherheitsthemen. Am Hamburger Hauptbahnhof fordert Nockemann einen Sichtschutz für die Drogenberatungsstelle "Drob Inn". "Für mich ist das Problem primär auch mal für den Normalbürger, für die Touristen, die nach Hamburg kommen. Die haben auch ein Recht darauf, dass sie erst einmal davon nicht belastet werden. Und im zweiten Schritt müssen sie den Leuten helfen." Dazu bräuchte es dann mehr Sozialarbeiter, meint Nockemann. Er fordert aber auch, dass die Polizei härter durchgreift und alle Dealer konsequent aus dem Bahnhofsumfeld vertreibt.

Weitere Informationen Sommerinterviews bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal NDR 90,3 und das Hamburg Journal treffen Hamburger Politikerinnen und Politiker zum Sommerinterview in der Elbphilharmonie. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 10.08.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel AfD