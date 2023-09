Neuland: Elternhaus von Hamburger FDP-Politiker abgebrannt Stand: 03.09.2023 16:47 Uhr Im Harburger Stadtteil Neuland ist am Sonntag das Elternhaus des Hamburger FDP-Politikers Coste abgebrannt und eingestürzt. Am Sonnabend brannte bereits das Carport und ein Segelboot vor dem Wohnhaus.

Carl Cevin-Key Coste, ehemaliger Vorsitzender der Jungen Liberalen in Hamburg, spricht von einem Brandanschlag. Bei Instagram schrieb er: "Heute Morgen hat es wieder geknallt und angefangen zu brennen. Ein Lebenswerk zerstört." Das Wohnhaus seiner Eltern hatte am Sonntagmorgen Feuer gefangen. Die alarmierte Feuerwehr konnten das über 100 Jahre alte Haus nicht mehr retten und musste es kontrolliert abbrennen lassen.

Carport und Segelboot brennen am Sonnabend

Nur Stunden zuvor, am Samstagabend gegen 20 Uhr, hatte es auf dem Grundstück schon einmal gebrannt. Ein Segelboot und ein Carport standen in Flammen. Die Feuerwehr löschte beides und kontrollierte in der Nacht routinemäßig, ob das Feuer auch wirklich aus war. Weshalb das Wohnhaus kurze Zeit später anfing zu brennen, ist noch unklar.

Hamburger Polizei bestätigt Brandanschlag nicht

Die Hamburger Polizei konnte die Theorie eines Anschlags bislang nicht bestätigen. Ein Sprecher des Lagedienstes sagte, es könne sein, dass das Feuer am Vortag doch nicht ganz gelöscht worden war. Brandermittlerinnen und -ermittler suchen noch nach der Ursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.09.2023 | 17:00 Uhr