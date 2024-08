Neuer Corona-Impfstoff: Nachfrage in Hamburg unterschiedlich Stand: 17.08.2024 08:34 Uhr Seit Anfang der Woche ist der neue, angepasste Corona-Impfstoff da. Die Nachfrage in den Hamburger Hausarztpraxen ist allerdings sehr unterschiedlich.

In einer Hausarztpraxis in Ottensen heißt es, die Patientinnen und Patienten würden schon auf ihre Auffrischungsimpfung warten. Und auch eine Praxis in Alsterdorf plant bereits für die kommende Woche die ersten Corona-Impfungen - auch für das Personal. Es gibt es aber auch Hausärztinnen und -ärzte, die sich Zeit lassen wollen. Eine Praxis in Poppenbüttel will zum Beispiel ab Oktober einen Impftermin pro Woche anbieten.

Stärkere Nachfrage wohl erst zur kühleren Jahreszeit

Auch der Hamburger Hausärzteverband rechnet erst mit Beginn der kühlen Jahreszeit mit einer stärkeren Nachfrage von Patientinnen und Patienten nach dem angepassten Impfstoff. Viele Menschen würden die jährliche Grippeschutzimpfung mit dem Corona-Schutz verbinden. Und daran hat sich offenbar trotz der relativ hohen Zahl von Corona-Fällen in diesem Sommer nicht viel geändert.

Neuer Impfstoff von Biontech

Der neue Biontech-Impfstoff ist auf die Coronavirus-Variante JN.1 abgestimmt. Das Virus hat sich seitdem zwar nochmal weiterentwickelt, dennoch soll die angepasste Impfung ausreichend vor den aktuellen Varianten schützen.

