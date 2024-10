Nebeneinkünfte von Abgeordneten: Hamburger eher bescheiden Stand: 22.10.2024 06:31 Uhr Die Hamburger Bundestagsabgeordneten haben im Vergleich zu ihren Kollegen eher bescheidene Nebeneinkünfte. Das geht aus einer Übersicht des Vereins Abgeordnetenwatch für die laufende Wahlperiode hervor.

Fast jeder zweite Abgeordnete verdient dazu. Spitzenreiter ist der CDU-Politiker und Landwirt Albert Stegemann aus dem Emsland, der fast acht Millionen Euro verdient hat. Prominentester Name unter den Spitzenverdienern ist auf Platz 11 Sarah Wagenknecht mit fast 850.000 Euro. Unter den 16 Hamburger Mitgliedern des Bundestags erreicht niemand solche hohen Nebeneinkünfte. 10 der Hamburgerinnen und Hamburger verdienen gar nichts nebenbei.

Erlaubte Nebeneinkünfte

In Hamburg Spitzenverdiener ist Michael Kruse von der FDP - mit knapp 170.000 Euro als Geschäftsführer und Teilhaber einer Firma. Auf Platz 2 folgt Dorothee Martin von der SPD mit 32.000 Euro. Jeweils gut 19.000 Euro haben Ria Schröder von der FDP und Franziska Hoppermann von der CDU nebenbei verdient. Das alles ist erlaubt, so lange die Parlamentsarbeit im Mittelpunkt steht. Daran hat der Verein Abgeordnetenwatch aber in einigen Fällen Zweifel - besonders bei Politikern, die gleich mehrere Geschäftsführer- oder Beraterposten innehaben.

