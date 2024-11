Nachbarschaftskiosk Altona soll Hilfe im Alltag bieten Stand: 17.11.2024 11:41 Uhr Rasen mähen, Gassi gehen mit dem Hund oder das Fahrrad reparieren: Wer bei solchen Dingen im Alltag Unterstützung benötigt, soll in Altona bald schnell Hilfe bekommen. In der Großen Bergstraße ist ein Nachbarschaftskiosk geplant.

Bei dem Kiosk vor dem Neuen Amt Altona sollen Anwohnerinnen und Anwohner dann Dienstleistungen buchen können. Alle, die beispielsweise Hilfe beim Aufbau eines Regals, beim Einkaufen oder bei einer Reparatur benötigen, sollen schnell und unkompliziert unterstützt werden.

Nachbarschaftskiosk soll 2025 öffnen

Geplant ist, dass unter anderem Menschen, die noch nicht lange in Deutschland und in Hamburg leben, ihre Hilfe anbieten. Sie können so in den Arbeitsmarkt einsteigen und gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse verbessern. Die Wirtschaftsbehörde fördert das Projekt mit rund 190.000 Euro. Das Geld ist insbesondere für die Aufbauphase gedacht. Im Laufe des kommenden Jahres soll der Nachbarschaftskiosk dann eröffnet werden.

In Wilhelmsburg stehen 60 Helfer bereit

In Wilhelmsburg gibt es bereits seit rund anderthalb Jahren ein ähnliches Projekt. Dort fährt ein großer umgebauter Transporter als mobiles Büro verschiedene Orte im Stadtteil an. Menschen, die sich kurz vor oder bereits im Ruhestand ein bisschen Geld dazu verdienen wollen, werden an Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger vermittelt, die Unterstützung benötigen. Laut Projektkoordinatorin gibt es inzwischen rund 60 Menschen, die Hilfe anbieten, und etwa 130 Kunden und Kundinnen, die das Angebot nutzen.

