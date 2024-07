Stand: 25.07.2024 21:24 Uhr Nach Schließung: 300 Menschen beten vor der Blauen Moschee

Einen Tag nach der Schließung der Blauen Moschee haben sich am Donnerstagabend rund 300 Menschen vor dem Gotteshaus versammelt. Sie folgten einem Social-Media-Aufruf und beteten gemeinsam an der Schönen Aussicht - direkt vor der Blauen Moschee. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Versammlung lief friedlich. Nach dem Gebet zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kleingruppen ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.07.2024 | 06:00 Uhr