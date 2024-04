Nach Baltikum-Reise: Hamburger Wirtschaftssenatorin zieht Bilanz Stand: 05.04.2024 18:15 Uhr Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard hat zum Abschluss ihrer Reise ins Baltikum ein positives Fazit gezogen. Zusammen mit der großen Wirtschaftsdelegation habe man viele neue Kontakte geknüpft und bestehende verbessert.

Rund 30 Unternehmen in vier Tagen, dazu zwei Wirtschaftsminister und zahlreiche weitere Politiker und Politikerinnen: Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard absolvierte seit ihrem Start in das Baltikum am Dienstag ein Mammutprogramm.

Baltikum als Vorbild bei Digitalisierung

Von den Häfen in der lettischen Hauptstadt Riga und im estnischen Muuga bis hin zu zahlreichen Internet-Firmen: "Von der stark auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaft im Baltikum kann Deutschland einiges lernen", sagte Leonhard zu NDR 90,3. Das gelte vor allem für die Digitalisierung.

Gegenbesuch seitens Lettland geplant

Ein Gegenbesuch von lettischen Regierungsvertretern und Regierungsvertreterinnen und Unternehmen ist bereits geplant. Lettland ist in diesem Jahr Partnerland des Hafengeburtstags und will mit einer großen Delegation nach Hamburg reisen.

