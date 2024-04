Nach Angriff auf Israel: Solidaritätsdemo in Hamburg

Stand: 14.04.2024 21:21 Uhr

Nach dem Drohnen- und Raketen-Angriff des Iran auf Israel in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag hat am Sonntagabend vor dem iranischen Generalkonsulat in Hamburg-Winterhude eine Solidaritätsdemonstration für Israel stattgefunden.