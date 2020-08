Stand: 14.08.2020 10:00 Uhr - NDR 90,3

NDR 90,3 startet Podcast "Hamburg Heute"

Was war heute in Hamburg los? Was hat die Menschen in der Hansestadt bewegt? Ab Montag, 17. August, bringt der neue Nachrichten-Podcast "Hamburg Heute" die Menschen in Hamburg zusätzlich auf den neusten Stand. Montags bis freitags ab 17 Uhr werden die beiden Hosts Maiken Nielsen und Oliver Wutke im wöchentlichen Wechsel die wichtigsten Ereignisse des Tages in Hamburg zusammenfassen, hinterfragen und einordnen.

"Hamburg Heute" erzählt Geschichte hinter der Story

Ilka Steinhausen, Programmchefin NDR 90,3: "Mit unserem neuen Podcast 'Hamburg heute' ordnen wir täglich die wichtigen Themen der Stadt ein und erzählen zusätzlich die Geschichte hinter der Geschichte. Damit möchten wir allen Hamburgerinnen und Hamburgern einen Mehrwert für unterwegs bieten: kompakt die Themen der Stadt, jederzeit und überall abrufbar."

Podcast gibt Einblicke in die Redaktionsarbeit

Neben den aktuellen Informationen setzen die beiden Hosts Maiken Nielsen und Oliver Wutke vor allem auf Transparenz - und geben spannende Einblicke in die Arbeit der verschiedenen Redaktionen von NDR 90,3: Was haben die Autorinnen und Autoren bei ihren Recherchen erlebt? Warum ist eine Geschichte ein Top-Thema? Und wie arbeiten die Redakteurinnen, Redakteure, Reporterinnen und Reporter eigentlich?

Starke Geschichten aus Hamburg

"Starke Geschichten zu finden und gut zu erzählen ist eine Herausforderung", sagt Redakteur Oliver Wutke. Im Podcast fällt die Präsentation jetzt noch ausführlicher, persönlicher und näher am Alltag der Menschen aus, als im klassischen Nachrichtenformat. "Wir müssen im ganzen Team manches neu denken, Storys anders erzählen und auch neue Arbeitsabläufe entwickeln. Am Ende entsteht hoffentlich Tag für Tag ein echter Hinhörer", hofft Wutke. Auch Redakteurin Maiken Nielsen ist nach den ersten Probeläufen von dem neuen Format überzeugt: "Mit dem Podcast haben wir endlich einen Raum gefunden, in dem wir auch über die persönlichen Erlebnisse unserer Kolleginnen und Kollegen bei ihren Reportereinsätzen sprechen können. Das gibt unseren Geschichten eine emotionale Tiefe, finde ich."

Den kostenfreien Nachrichten Podcast "Hamburg Heute"finden Sie in der NDR Hamburg App, unter ndr.de/hamburg, und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.08.2020 | 17:00 Uhr