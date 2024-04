Stand: 24.04.2024 07:46 Uhr NABU: In Hamburg mehr Straßenbäume gefällt als gepflanzt

In Hamburg sind zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 mehr Straßenbäume gefällt worden, als bislang neu geplant sind. Das geht aus der vom Naturschutzbund (NABU) Hamburg ermittelten Baumfällbilanz für die Hansestadt hervor. 836 Straßenbäume seien in den sieben Hamburger Bezirken gefallen, jedoch nur 550 Nachpflanzungen geplant, teilte der NABU am Mittwoch mit. Dies entspreche lediglich einer Quote von 66 Prozent. Unter den Bezirken weise lediglich Hamburg-Nord eine ausgeglichene Bilanz auf. Der NABU forderte, dass jeder gefällte Baum auch ersetzt werden muss.

