Stand: 02.08.2024 07:30 Uhr Mutmaßliche Klima-Aktivisten nahe des Hamburger Flughafens gestoppt

Bei einer Kontrolle in der Nähe des Hamburger Flughafens hat die Polizei am Freitagmorgen offenbar eine Gruppe Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen gestoppt. Den Polizisten und Polizistinnen waren am Krohnstieg vier Radfahrerinnen und Radfahrer mit Bolzenschneidern und Transparenten aufgefallen. Nach Informationen von NDR 90,3 wurden die vier kurze Zeit später festgenommen. Über dem Flughafen kreiste ein Polizeihubschrauber und die Bundespolizei kontrollierte den Zaun rund um den Flughafen nach möglichen Einstiegslöchern der Aktivisten und Aktivistinnen.

