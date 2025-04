Stand: 22.04.2025 14:10 Uhr Mutmaßlich rassistischer Angriff auf 19-Jährigen in Horn

In Hamburg-Horn ist am Samstagabend ein junger Mann bei einem mutmaßlich rassistischen Angriff verletzt worden. Der 19-Jährige war in einem Bus des Schienenersatzverkehrs der U2 unterwegs, als er plötzlich von einem Mann angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise, dass der Mann sich durch ein Telefonat des 19-Jährigen in einer fremden Sprache gestört gefühlt haben könnte. Der Angreifer konnte an der U-Bahn-Station Horner Rennbahn flüchten. Der 19-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat.

