Stand: 09.05.2024 20:01 Uhr Motorradfahrerin in Fuhlsbüttel verunglückt

Auf der Hummelsbütteler Landstraße in Fuhlsbüttel ist am Donnerstagmittag eine 34-Jährige Motorradfahrerin verunglückt, als sie gegen einen Ampelmast fuhr. Nach Angaben der Polizei führte ein Fahrfehler zu dem Unfall. Die Frau erlitt Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

