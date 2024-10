Motorradfahrer kommt bei Unfall in Langenhorn ums Leben Stand: 09.10.2024 17:57 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Langenhorner Chaussee ist am Mittwochnachmittag in Hamburg ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er stieß mit einem Lastwagen zusammen.

Rettungskräfte versuchten noch den Motorradfahrer vor Ort wiederzubeleben - allerdings ohne Erfolg. Die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

36-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten der Lkw und das Motorrad gegen 14.30 Uhr nebeneinander an der Ampel der Kreuzung Langenhorner Chaussee / Tückobsmoor in Fahrtrichtung Süden. Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün seien beide Fahrzeuge kollidiert, teilte die Polizei mit. Der 36-jährige Motorradfahrer habe schwere Kopfverletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sperrte wegen des Unfalls zweitweise eine Fahrbahn der Langenhorner Chaussee. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

